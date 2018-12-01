Макрон в соболезнованиях напомнил о позиции Буша-старшего по Европе

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Президент Франции Эммануэль Макрон в своем твиттере выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.

«От имени народа Франции, я выражаю свои соболезнования американской нации в связи с потерей бывшего президента Джорджа Буша-старшего. Он был мировым лидером, который серьезно поддерживал союз с Европой. Наши соболезнования его семье и близким», — написал Макрон.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев отметил вклад Буша-старшего в прекращение холодной войны.