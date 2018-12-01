Макрон в соболезнованиях напомнил о позиции Буша-старшего по Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем твиттере выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.
«От имени народа Франции, я выражаю свои соболезнования американской нации в связи с потерей бывшего президента Джорджа Буша-старшего. Он был мировым лидером, который серьезно поддерживал союз с Европой. Наши соболезнования его семье и близким», — написал Макрон.
Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев отметил вклад Буша-старшего в прекращение холодной войны.