ФРГ готова стать посредником между Россией и Украиной
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин может стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч «нормандской четверки» с целью достижения решения в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает РИА «Новости».
Данное заявление Маас сделал во время пресс-конференции в Мадриде.
«Мы дадим понять обеим сторонам, что мы призываем их иметь сдержанную позицию, и, если будет необходимо, мы выступим посредником, чтобы этот конфликт не превратился в серьезный кризис», — заявил Маас.
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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.