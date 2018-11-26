ФРГ готова стать посредником между Россией и Украиной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/709/11682709/AP_18073461859236-pic905-895x505-29301.jpg">

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин может стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч «нормандской четверки» с целью достижения решения в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Данное заявление Маас сделал во время пресс-конференции в Мадриде.

Реклама

«Мы дадим понять обеим сторонам, что мы призываем их иметь сдержанную позицию, и, если будет необходимо, мы выступим посредником, чтобы этот конфликт не превратился в серьезный кризис», — заявил Маас.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.