Политика

В Госдуме объяснили, почему ООН против самоопределения Крыма и Донбасса

Депутат Журова назвала провокацией слова генсека ООН о Крыме и Донбассе
Mike Segar/Reuters

Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что Крым и Донбасс не имеют права на самоопределение, является «отчасти провокацией» в адрес Москвы, Запад стремится ослабить Россию в том числе такими выпадами. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«На самом деле, это везде. Это в спорте у нас так. Это к нам вот такое отношение. Как это переломить? Вопрос. Если мы будем переламывать это, то только силовым способом. Они вот вынуждают нас такими высказываниями, чтобы мы это право завоевывали», — подчеркнула парламентарий.

По словам Журовой, заявление генсека ООН о том, что право на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу является «отчасти провокацией» России.

Как напомнила депутат, в 2014 году Крым воссоединился с Россией в результате референдума, который прошел мирно и спокойно.

«Ни одного выстрела. Все в порядке было. Все равно, они же не признают это самоопределение», — отметила Журова.

Она добавила, что подобного рода провокации с заявлениями о самоопределении Крыма и Донбасса связаны со стремлением Запада ослабить Россию «любыми способами».

29 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

Антониу Гутерриш рассказал, что, по мнению секретариата ООН, право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять свое утверждение он не стал. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот вывод «диким».

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.
 
