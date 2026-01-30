США приготовились отправить спецназ в Иран

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения рейдов и операций спецназа внутри Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что также глава Белого дома рассматривает вариант нанесения серии ударов по объектам, непосредственно связанным с руководством Исламской республики, чтобы «создать в стране хаос и условия для смены власти».

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

30 января Трамп заявил, что Иран должен отказаться от ядерного оружия и прекратить насилие над протестующими. Политик напомнил, что Соединенные Штаты отправили несколько мощных кораблей в Персидский залив.

