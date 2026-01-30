Размер шрифта
В России не исключили, что Путин и Зеленский встретятся на «нейтральной территории»

Аналитик Блохин: Путин и Зеленский могут встретиться в стране Глобального юга
Reuters/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский, отказавшись от поездки в Москву для потенциальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, саботирует мирные переговоры по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Очевидно, что этими действиями Зеленский хочет саботировать этот переговорный процесс», — подчеркнул он.

По словам Блохина, если встреча на высшем уровне между Россией и Украиной состоится, то проводить ее будут на нейтральной территории. Местом проведения такой встречи, считает собеседник, может стать одна из стран Глобального юга.

Политолог добавил, что переговорный процесс после отказа Зеленского приехать в Москву на встречу с Путиным может затормозиться.

«Мы будем как-то пытаться как-то вытащить этот процесс из этого болота дипломатического. Понятно, что это еще может идти очень долго, сам переговорный. Вообще, переговоры могут идти не месяцами, они могут годами идти», — подытожил Блохин.

30 января Зеленский отказался ехать в Москву и пригласил Путина в Киев.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно», — сказал Зеленский журналистам.

Ранее сообщалось, что для прорыва в переговорах необходима встреча Путина с Зеленским.
 
