Над Россией сбили 18 беспилотников. Военная операция, день 1437-й

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Семь дронов сбили над Брянской областью, пять — над Крымом, по два — над Ростовской областью и Черным морем, по одному — над Астраханской и Курской областями.