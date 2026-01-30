Над Россией сбили 18 беспилотников. Военная операция, день 1437-й

Пентагон сообщил о подписании контракта на сумму $235,5 млн на техническое обслуживание истребителей F-16, включая те, что были переданы Украине.
🔴 Жительница села Новый Ропск Климовского района Брянской области пострадала из-за беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Для прорыва в переговорах по Украине нужна встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного западного дипломата.
Канцлер Германии Фридрих Мерц поприветствовал соглашение России и Украины, в рамках которого временно приостановятся удары по Киеву и другим украинским городам.
Президент США Дональд Трамп, комментируя свою оценку готовности России к урегулированию конфликта на Украине, выразил уверенность, что мир будет достигнут.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Семь дронов сбили над Брянской областью, пять — над Крымом, по два — над Ростовской областью и Черным морем, по одному — над Астраханской и Курской областями.
