«Зачем так глубоко лизать»: Медведев раскритиковал позицию генсека ООН по Крыму

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поинтересовался у генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, есть ли у Донбасса и Крыма, которые были присоединены к Украине в 1956 году, право на самоопределение в смысле статьи 1 Устава ООН, как и у жителей Гренландии.

«Ответ генсека: нет, тут, как считает правовое управление, превалирует принцип территориальной целостности государства», – написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев также задался вопросом, кто дал право Гуттеришу по-своему толковать Устав ООН и напомнил, что правом ограниченного толкования наделены государства – участники организации, Генассамблея и Совбез, и то, в рамках своих компетенций.

«Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы Советом мира (президента США Дональда Трампа — прим.ред), что боятся остаться без работы. Иначе зачем лизать так глубоко, товарищи?», — обратился Медведев к Гуттеришу.

Накануне Гуттериш заявил, что секретариат ООН сделал вывод, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, юридический департамент организации после «очень внимательного изучения» решил, что принцип самоопределения народов не может применяться в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять это утверждение генсек ООН не стал.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в ООН с запросом по поводу новых регионов.