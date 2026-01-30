Размер шрифта
В Таиланде при взрыве на фабрике фейерверков пострадали люди

BP: трое пострадали и один человек не выжил при взрыве на фабрике в Таиланде
Vincent Thian/AP

Взрыв произошел на фабрике фейерверков в районе Дон Чеди, расположенном в провинции Супханбури в Таиланде. Об этом сообщила газета Bangkok Post (BP).

По информации журналистов, взрыв произошел утром 30 января. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, а также специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов и судмедэксперты. Территория предприятия была оцеплена.

«Сотрудники взрывотехнической службы позже извлекли и уничтожили оставшиеся взрывчатые вещества, а пожарные периодически поливали место водой, чтобы предотвратить дальнейшее возгорание», — отмечается в статье.

В результате ЧП пострадали четыре человека — женщина и трое мужчин. Одного мужчину спасти не удалось, остальных раненых доставили в ближайшую больницу.

Одноэтажное здание фабрики оказалось полностью разрушено. Кроме того, повреждения получили два расположенных рядом строения.

В настоящее время специалисты устанавливают причину взрыва и проверяют, соблюдались ли на предприятии лицензионные требования и правила техники безопасности. К текущему моменту удалось выяснить, что фабрика имела лицензию на производство фейерверков, но срок ее действия истек в конце января прошлого года.

Ранее на заводе в Аргентине произошел мощный взрыв с последующим возгоранием.
 
