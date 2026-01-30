Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Депутат предложил переименовать одну из улиц Перми в честь Путина

Депутат Наборщиков предложил переименовать ул. Вокзальную в Перми в улицу Путина
Александр Казаков/РИА Новости

Депутат от партии КПРФ пермского заксобрания Алексей Наборщиков предложил жителям города переименовать ул. Вокзальную в улицу Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте», опубликовал соответствующий пост и опрос среди подписчиков.

«… на приеме жителей нашего города обсуждали интересный момент. Житель предложил переименовать улицу Вокзальная в улицу Владимира Путина. А что думаете вы по этому поводу?» — написал депутат.

Подписчики данную инициативу не оценили.

«Путин президент, но историческое название важнее», --написал один из комментаторов.

Сам же Наборщиков полагает, что переименовывать улицу не надо, но как депутат готов поддержать эту инициативу, если большинство поддержит.

До этого сообщалось, что в Германии обсуждают переименование улиц с советскими названиями. По данным немецкой газеты Bild, в восточных землях до сих пор существует более десятка улиц имени Ленина, а также названия в честь руководителей ГДР Отто Гротеволя и Вильгельма Пика. Решение о переименовании должны принимать муниципальные советы с учетом мнения жителей.

Ранее переименование бульвара Сталинград во Франции вызвало спровоцировало скандал.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!