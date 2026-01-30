Депутат предложил переименовать одну из улиц Перми в честь Путина

Депутат от партии КПРФ пермского заксобрания Алексей Наборщиков предложил жителям города переименовать ул. Вокзальную в улицу Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте», опубликовал соответствующий пост и опрос среди подписчиков.

«… на приеме жителей нашего города обсуждали интересный момент. Житель предложил переименовать улицу Вокзальная в улицу Владимира Путина. А что думаете вы по этому поводу?» — написал депутат.

Подписчики данную инициативу не оценили.

«Путин президент, но историческое название важнее», --написал один из комментаторов.

Сам же Наборщиков полагает, что переименовывать улицу не надо, но как депутат готов поддержать эту инициативу, если большинство поддержит.

До этого сообщалось, что в Германии обсуждают переименование улиц с советскими названиями. По данным немецкой газеты Bild, в восточных землях до сих пор существует более десятка улиц имени Ленина, а также названия в честь руководителей ГДР Отто Гротеволя и Вильгельма Пика. Решение о переименовании должны принимать муниципальные советы с учетом мнения жителей.

Ранее переименование бульвара Сталинград во Франции вызвало спровоцировало скандал.