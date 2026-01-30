Эксперт рассказал при каких условиях семья Усольцевых могла выжить в зимовье

Эксперт Вульферт: Усольцевы могли бы выжить в зимовье при хорошей подготовке

Пропавшая в сентябре в Красноярском крае семья Усольцевых могла бы выжить в зимовье при суровых условиях, если бы заранее хорошо подготовилась. Об этом рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

«Тут должно сложиться много факторов: подготовленная избушка (зимовье), наличие лекарств, умение выживать и добывать еду в таких условиях и так далее», — отметил эксперт.

По ее словам, пока людей не нашли, они считаются живыми. В данном случае очень суровые условия для выживания, хотя чудеса бывают, добавила Вульферт.

До этого стало известно, что краевые спасатели 30 и 31 января вновь начинают поиски пропавшей семьи.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

Ранее сообщалось, что пропавших Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах в поселке Кутурчин.