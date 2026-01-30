Размер шрифта
Роспотребнадзор ввел карантин в Прокопьевском интернате

Карантин введен во всех корпусах дома-интерната в Прокопьевске
Telegram-канал Следком

Роспотребнадзор ввел карантин во всех корпусах Прокопьевского интерната. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина.

«Роспотребнадзор ввел карантинные мероприятия во всех корпусах интерната: запрещены посещения, питание организовано по корпусам, исключены общественные мероприятия», — сказала Воронина.

После ЧП в Прокопьевском интернате прокуратура Кемеровской области организовала проверку всех 13 домов-интернатов, которые находятся на территории региона.

В январе в Прокопьевском доме-интернате не выжили девять пациентов. Как сообщал ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса, семерых не стало из-за болезней системы кровообращения, осложненных тромбозами и нарушениями ритма. Еще двоих — в больнице после госпитализации.

В Госдуме задали властям Кузбасса один вопрос после трагедии в интернате.
 
