Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В парламенте Гренландии поддержали планы НАТО открыть офис на острове

Вице-спикер парламента Гренландии Оттосен поддержал идею офиса НАТО на острове
Юрий Апрелефф/РИА Новости

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен поддержал идею открытия офиса НАТО на острове. Об этом она заявил РИА Новости.

«Наш премьер-министр сказал, что НАТО думает о том, что нужно разместить офис в Гренландии, и это очень хорошо, я так думаю», — сказал Оттосен.

Он считает, что возможное открытие офиса НАТО связано с ростом геополитической значимости Арктики и усилением интереса к региону со стороны России и Китая.

28 января представители Дании, Гренландии и Соединенных Штатов встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, а также предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима.

Ранее Дания отправила в Гренландию советское судно для размещения на нем солдат.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!