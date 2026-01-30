В парламенте Гренландии поддержали планы НАТО открыть офис на острове

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен поддержал идею открытия офиса НАТО на острове. Об этом она заявил РИА Новости.

«Наш премьер-министр сказал, что НАТО думает о том, что нужно разместить офис в Гренландии, и это очень хорошо, я так думаю», — сказал Оттосен.

Он считает, что возможное открытие офиса НАТО связано с ростом геополитической значимости Арктики и усилением интереса к региону со стороны России и Китая.

28 января представители Дании, Гренландии и Соединенных Штатов встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, а также предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима.

Ранее Дания отправила в Гренландию советское судно для размещения на нем солдат.