Политика

Милонов предложил показывать школьникам Каю Каллас, чтобы дети больше читали

Депутат Милонов: Каю Каллас стоит показывать детям как пример необразованности
Global Look Press

Сегодня подростки мало читают, поэтому главу евродипломатии Каю Каллас стоит приводить им в качестве примера необразованности. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя заявление Каллас, в котором она выразила надежду стать «очень умной».

«Книги – это, конечно, ворота, дорога к уму. То, что сейчас, к сожалению, подростки мало читают… Можно показывать на уроках Каю Каллас. Видите, вот отказ от чтения, отказ от соприкосновения с носителями, с гениальными носителями, приводит к такому», — подчеркнул он.

Милонов в этой связи вспомнил поэта Владимира Маяковского, который написал «Что такое хорошо и что такое плохо» специально для воспитания детей.

«В целом, наверное, будет правильно вот сказать, как Маяковский в свое время. Помните, когда была проблема, что дети не мыли руки, плохо себя вели, вот он сделал «Что такое хорошо и что такое плохо». Так и с Каллас», — заключил он.

При этом, отметил Милонов, чтение книг не пройдет даром для главы евродипломатии, потому что накопление знаний приведет к тому, что она будет «более аккуратна в выражениях» на публике.

Каллас рассказала, что читает много книг об истории, и выразила надежду, что благодаря им станет «очень умной».

До этого Каллас заявила, что текущие мировые события могут быть «подходящим моментом», чтобы начать выпивать.

Ранее глава РФПИ Дмитриев назвал Каллас глупой.
 
