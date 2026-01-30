В Пензе глыба льда с крыши рухнула на прохожую

В Пензе на женщину, идущую по тротуару, рухнула крупная глыба льда, упавшая с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 30 января около 11 часов утра во дворе дома в районе Западной Поляны. На 52-летнюю женщину упала наледь с крыши многоэтажки. Спасти пострадавшую не удалось.

По факту произошедшего проверку проводит городская прокуратура, надзорный орган даст оценку действиям лиц управляющей организации, ответственных за уборку наледи с крыши дома. На месте работают правоохранительные органы.

До этого в Москве возбудили уголовное дело после падения ледяной глыбы на женщину с коляской. Прохожие сразу же бросились на помощь женщине, вынули ребенка из коляски и отнесли его в помещение аптеки. Там ребенка осмотрели — малыш не пострадал.

Ранее в Петербурге женщину чуть не прибило глыбой льда, упавшей с крыши.