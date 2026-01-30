Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Пензе глыба льда с крыши рухнула на прохожую

В Пензе прохожую придавило глыбой льда с крыши
Telegram-канал 112

В Пензе на женщину, идущую по тротуару, рухнула крупная глыба льда, упавшая с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 30 января около 11 часов утра во дворе дома в районе Западной Поляны. На 52-летнюю женщину упала наледь с крыши многоэтажки. Спасти пострадавшую не удалось.

По факту произошедшего проверку проводит городская прокуратура, надзорный орган даст оценку действиям лиц управляющей организации, ответственных за уборку наледи с крыши дома. На месте работают правоохранительные органы.

До этого в Москве возбудили уголовное дело после падения ледяной глыбы на женщину с коляской. Прохожие сразу же бросились на помощь женщине, вынули ребенка из коляски и отнесли его в помещение аптеки. Там ребенка осмотрели — малыш не пострадал.

Ранее в Петербурге женщину чуть не прибило глыбой льда, упавшей с крыши.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!