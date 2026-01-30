В МИД обвинили Украину в усилении ударов по России на фоне переговоров

Захарова: ВСУ усилили атаки на гражданских после переговоров в ОАЭ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилил атаки на мирных жителей после трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в ОАЭ 23–24 января. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«ВСУ усилили преднамеренные атаки на гражданское население, на мирное население, в том числе на машины скорой помощи», — сказала Захарова.

Дипломат утверждает, что за минувшую неделю в результате ударов и атак беспилотников ВСУ пострадали 99 человек, из них 15 погибли, 84 ранены, в том числе четверо детей.

30 января в Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы в период с 24 по 30 января нанесли удары по территории Украины «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

СМИ сообщили, что американская делегация на переговорах в Абу-Даби 23-24 января предложила Украине и России договориться о паузе в ударах по объектам энергетики в качестве шага к деэскалации.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что прямых договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной пока не было. По его словам, если Россия откажется бить по украинской энергетике, то и ВСУ не станут «применять ответные шаги».

Ранее Россия за предыдущую неделю нанесла шесть ударов по объектам Украины в ответ на украинские атаки.