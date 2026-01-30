Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Покинувший Россию актер из сериала «Ивановы-Ивановы» погряз в долгах

Уехавший из России актер Семен Трескунов задолжал приставам 190 тысяч рублей
Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Семен Трескунов (признан в РФ иностранным агентом) увеличил свой долг перед приставами. «Газета.Ru» выяснила, что 19 января было открыто исполнительное производство в отношении звезды сериала «Ивановы-Ивановы».

Согласно данным ФССП, Трескунов накопил в России долги в размере 190 тысяч рублей. В конце января 2026 года ему выписали штраф 56 тысяч рублей по делу об административном правонарушении. Также с февраля 2025 года актер должен оплатить штраф на сумму 42 тысячи рублей и погасить задолженность по исполнительному документу — 48 тысяч рублей. Кроме того, Семен Трескунов не платил налоги. С октября прошлого года его долг по ним составляет 43 тысячи рублей.

Актер Трескунов уехал из России после начала СВО. Уже несколько лет он живет за границей и не общается с родственниками. СМИ сообщали, что семья открестилась от звезды сериалов и отказалась помогать ему с выплатой долгов.

В эмиграции Семен Трескунов также испортил отношения с женой Анитой Ахмадуллиной. В 2024 году пара объявила о разводе. Актер делился, что они пытались спасти брак, но в итоге решили расставаться и пойти разными дорогами. По признанию Трескунова, им с бывшей возлюбленной удалось сохранить дружбу благодаря тому, что они были знакомы с детства.

Ранее Семен Трескунов сообщил о готовности вернуться в Россию в будущем.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!