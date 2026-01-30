Покинувший Россию актер из сериала «Ивановы-Ивановы» погряз в долгах

Актер Семен Трескунов (признан в РФ иностранным агентом) увеличил свой долг перед приставами. «Газета.Ru» выяснила, что 19 января было открыто исполнительное производство в отношении звезды сериала «Ивановы-Ивановы».

Согласно данным ФССП, Трескунов накопил в России долги в размере 190 тысяч рублей. В конце января 2026 года ему выписали штраф 56 тысяч рублей по делу об административном правонарушении. Также с февраля 2025 года актер должен оплатить штраф на сумму 42 тысячи рублей и погасить задолженность по исполнительному документу — 48 тысяч рублей. Кроме того, Семен Трескунов не платил налоги. С октября прошлого года его долг по ним составляет 43 тысячи рублей.

Актер Трескунов уехал из России после начала СВО. Уже несколько лет он живет за границей и не общается с родственниками. СМИ сообщали, что семья открестилась от звезды сериалов и отказалась помогать ему с выплатой долгов.

В эмиграции Семен Трескунов также испортил отношения с женой Анитой Ахмадуллиной. В 2024 году пара объявила о разводе. Актер делился, что они пытались спасти брак, но в итоге решили расставаться и пойти разными дорогами. По признанию Трескунова, им с бывшей возлюбленной удалось сохранить дружбу благодаря тому, что они были знакомы с детства.

Ранее Семен Трескунов сообщил о готовности вернуться в Россию в будущем.