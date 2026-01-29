Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Культура

К премьере комедии с Куценко создали инклюзивный ресурс

Актеры и художники поучаствовали в создании инклюзивного ресурса встатьнаноги.рф
Пресс-служба Okko
Erid: 2Ranym4vUWn

5 февраля в Okko состоится премьера 8-серийной лирической комедии «Встать на ноги» с Милой Ершовой и Гошей Куценко в главных ролях. К премьере стриминговая платформа и сервис СберВместе запустили сайт встатьнаноги.рф, где совместно с актерами, художниками, спортсменами, музыкантами, блогерами и благотворительными фондами создали инклюзивные проекты. Среди этих проектов – адаптированный трейлер в пяти версиях для людей с нарушениями слуха и зрения, ролик о корректном общении с людьми с синдромом Дауна, арт-проект Покраса Лампаса, танцевальная постановка на колясках и многое другое.

Пресс-служба Okko

Сериал «Встать на ноги» посвящен непростым взаимоотношениям отца ― бывшего заключенного ― и его 20-летней дочери с инвалидностью. Прообразом главной героини Оли стала реальная девушка с ограниченными возможностями здоровья по имени Злата, которая работала консультантом на съемках и помогала достоверно показать жизнь на коляске и способы помочь людям с такими особенностями интегрироваться в обычную жизнь.

Рекламодатель: ООО «ОККО», 18+, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОГРН 1167847381130
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!