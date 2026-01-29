К премьере комедии с Куценко создали инклюзивный ресурс

Erid: 2Ranym4vUWn

5 февраля в Okko состоится премьера 8-серийной лирической комедии «Встать на ноги» с Милой Ершовой и Гошей Куценко в главных ролях. К премьере стриминговая платформа и сервис СберВместе запустили сайт встатьнаноги.рф, где совместно с актерами, художниками, спортсменами, музыкантами, блогерами и благотворительными фондами создали инклюзивные проекты. Среди этих проектов – адаптированный трейлер в пяти версиях для людей с нарушениями слуха и зрения, ролик о корректном общении с людьми с синдромом Дауна, арт-проект Покраса Лампаса, танцевальная постановка на колясках и многое другое.

Пресс-служба Okko

Сериал «Встать на ноги» посвящен непростым взаимоотношениям отца ― бывшего заключенного ― и его 20-летней дочери с инвалидностью. Прообразом главной героини Оли стала реальная девушка с ограниченными возможностями здоровья по имени Злата, которая работала консультантом на съемках и помогала достоверно показать жизнь на коляске и способы помочь людям с такими особенностями интегрироваться в обычную жизнь.