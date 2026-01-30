Курдские силы согласились войти в состав армии Сирии

Бойцы курдских формирований из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) войдут в состав правительственных войск в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке. Об этом говорится в заявлении командования СДС в соцсети X.

«В соответствии с договоренностью, по итогам прошедших 27 января в Дамаске переговоров с сирийскими властями будет сформирована военная дивизия, в состав которой войдут три бригады СДС», — говорится в заявлении.

Курдские институты самоуправления войдут в состав сирийских госструктур с гарантией статуса госслужащих для сотрудников.

В ночь на 17 января командующий СДС Мазлум Абди анонсировал вывод подконтрольных ему сил из Дейр-Хафера, а на следующий день президент Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер курдского ополчения Мазлум Абди подписали соглашение о прекращении огня. Оно, в частности, предусматривает передачу центральным властям контроля над погранпунктами и месторождениями нефти, газа на северо-востоке, а также интеграцию членов СДС в сирийскую армию и другие силовые структуры.

Представитель СДС позже рассказал, что на фоне противостояния с сирийской армией из тюрьмы на северо-востоке сбежали около 1,5 тыс. боевиков «Исламского государства». По его словам, после освобождения террористы «присоединились к атакующим группировкам».

Ранее сообщалось, что США построят в Сирии центр оборонных операций вблизи российских баз.