Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Курдские силы согласились войти в состав армии Сирии

Три курдские бригады войдут в состав правительственной армии на севере Сирии
Mahmoud Hassano/Reuters

Бойцы курдских формирований из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) войдут в состав правительственных войск в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке. Об этом говорится в заявлении командования СДС в соцсети X.

«В соответствии с договоренностью, по итогам прошедших 27 января в Дамаске переговоров с сирийскими властями будет сформирована военная дивизия, в состав которой войдут три бригады СДС», — говорится в заявлении.

Курдские институты самоуправления войдут в состав сирийских госструктур с гарантией статуса госслужащих для сотрудников.

В ночь на 17 января командующий СДС Мазлум Абди анонсировал вывод подконтрольных ему сил из Дейр-Хафера, а на следующий день президент Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер курдского ополчения Мазлум Абди подписали соглашение о прекращении огня. Оно, в частности, предусматривает передачу центральным властям контроля над погранпунктами и месторождениями нефти, газа на северо-востоке, а также интеграцию членов СДС в сирийскую армию и другие силовые структуры.

Представитель СДС позже рассказал, что на фоне противостояния с сирийской армией из тюрьмы на северо-востоке сбежали около 1,5 тыс. боевиков «Исламского государства». По его словам, после освобождения террористы «присоединились к атакующим группировкам».

Ранее сообщалось, что США построят в Сирии центр оборонных операций вблизи российских баз.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!