Хоббит навсегда: лучшие роли Элайджи Вуда

Элайдже Вуду исполнилось 45 лет. Всемирная слава пришла к нему благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». Однако к началу 2000-х у артиста уже была внушительная фильмография: Вуд — редкий пример звездного ребенка, который оказался успешен и во взрослом возрасте.

Он родился 28 января 1981 года в городе Сидар-Рапидс в штате Айова. Его родители, верующие католики, держали закусочную. В семье было трое детей: у Элайджи есть брат Захария и сестра Ханна. В семь лет он начал сниматься в качестве модели и играть в школьных постановках, а в 1989-м родители продали закусочную, и мать с детьми уехала в Лос-Анджелес, чтобы Элайджа мог продолжать актерскую карьеру. Он и продолжил: в восемь лет дебютировал на экране в «Назад в будущее 2» в маленькой роли.

