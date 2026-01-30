Любинский: Венгрия в условиях конфликта РФ и Запада отстаивает свои нацинтересы

Венгрия в условиях обострения отношений между Российской Федерацией и странами Запада является редчайшим исключением среди стран Европейского союза в вопросе отстаивания своих национальных интересов. Об этом заявил в интервью РИА заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

Дипломат подчеркнул, что в России высоко ценят «взвешенную и объективную внешнеполитическую линию» Венгрии.

Любинский добавил, что Москва твердо настроена на дальнейшее развитие сотрудничества с Будапештом на основе прагматизма, взаимного уважения и учета интересов друг друга.

29 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступит против предоставления Украине $1,5 трлн в течение ближайших 10 лет. Дипломат подчеркнул, что деньги венгерского народа не будут направлены на Украину.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет отправлять деньги Украине из-за коррупции.

Ранее в Венгрии заявили о намерении воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС.