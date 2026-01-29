Московский каршеринг показал рекордный рост

Количество машин «Яндекс Драйва» за год увеличилось на 27%

Число машин «Яндекс Драйва», доступных для аренды в Москве, увеличилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Об этом компания сообщила газете «Коммерсант».

Уточняется, что сейчас в столичном парке оператора 12,5 тыс. машин.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, за последние 10 лет число машин в парке каршеринга выросло в 115 раз — с 350 до 40 тыс. Ранее к такому показателю планировали прийти только в 2030 году.

Каршеринг Яндекса — один из четырех игроков на столичном рынке. По оценкам отраслевого издания «Трушеринг», автопарк «Драйва» на рынке в Москве вырос настолько существенно, что вполне может занимать лидирующую позицию.

«К началу 2026 года распределение машин в столичном автопарке среди операторов каршеринга изменилось. В течение нескольких последних лет неоспоримым лидером по абсолютному количеству машин был «Делимобиль», занимавший по этому показателю почти половину рынка. Во второй половине 2025 года «Яндекс» активно наращивал автопарк в столице, как минимум догнав, а с высокой вероятностью и перегнав «Делимобиль» к текущему моменту», — отметил издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев.

По его мнению, на третьем месте находится «Ситидрайв», который занимает примерно четверть рынка.

Автопарк «BelkaCar», по словам Николаева, незначительно вырос, но позиции не изменились — по данному показателю, считает эксперт, компания значительно отстает от лидеров.

Отмечается, что сервис увеличивает число автомобилей благодаря партнерствам с автопроизводителями. В частности, в 2025 году каршеринг начал сотрудничество с «ФАВ-Восточная Европа» — пять тыс. новых машин уже пополняют автопарк каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге.

Также каршеринг добавил в столичный парк машины OMODA S5 и Exeed.

Как посчитали аналитики Т-Банка, почти 50% всего автопарка каршеринга сосредоточена в Москве, это ключевой рынок каршеринга в России.