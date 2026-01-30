Журналиста Солдатова заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал журналиста и писателя Андрея Солдатова (признан в РФ иностранным агентом) по статьям об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и участии в деятельности иностранной или международной организации, признанной в России нежелательной. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные суда.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Журналисту инкриминируется нарушение ч. 2 ст. 330.1 УК РФ и ч. 1 ст. 284.1 УК РФ.

По данным прокуратуры, с февраля 2025 года проживающий за границей Солдатов распространяет материалы, не указывая, что они созданы иноагентом, а также участвует в деятельности нежелательной организации.

В начале ноября 2023 года министерство юстиции России внесло Солдатова в реестр иностранных агентов за распространение ложной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях.

Солдатов был главным редактором портала Agentura.ru, на котором с 2000 года освещалась деятельность российских спецслужб. Доступ к сайту был заблокирован Роскомнадзором в марте 2022 года.

