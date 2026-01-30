Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции с 24 по 30 января.

«Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — отмечается в сообщении.

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 18 беспилотников над российскими регионами. Канцлер Германии Фридрих Мерц поприветствовал соглашение России и Украины, в рамках которого временно прекратятся удары по Киеву и другим украинским городам. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт будет урегулирован мирным путем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

30 января СМИ сообщили, что американская делегация на переговорах в Абу-Даби 23-24 января предложила Украине и России договориться о паузе в ударах по объектам энергетики в качестве шага к деэскалации.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что прямых договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной пока не было. По его словам, если Россия откажется бить по украинской энергетике, то и ВСУ не станут «применять ответные шаги».

Ранее Россия за предыдущую неделю нанесла шесть ударов по объектам Украины в ответ на украинские атаки.