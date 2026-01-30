Петербуржец попросил примерить украшения почти на 300 тысяч рублей и сбежал с ними

В Петербурге мужчина украл из магазина украшения почти на 300 тысяч рублей

В Петербурге мужчина под предлогом примерки украл ювелирные украшения почти на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 28 января в торговом центре на Пражской улице. Злоумышленник пришел в ювелирный магазин и попросил продавца показать золотые цепочки. Примерив одно изделие и взяв в руки второе, мужчина внезапно выбежал из торговой точки, не оплатив товар. Сумма ущерба составила примерно 275 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления правоохранители 30 января возле дома на Купчинской улице задержали 32-летнего местного жителя, его доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж.

