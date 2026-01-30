Размер шрифта
Суд оправдал обвиняемого по делу об убийстве главреда газеты «Курганские вести»

112: в суде оправдали обвиняемого в убийстве главреда Курганских вестей

Суд присяжных полностью оправдал Владимира Кирсанова, обвиняемого в убийстве главреда газеты «Курганские вести» Ивана Курпишева. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Сегодня в Челябинском суде присяжные вынесли неожиданный вердикт: полностью оправдали Ивана Курпишева, а Александра Штингера признали виновным частично. Курпишев был отпущен прямо из зала суда спустя пять лет, проведенных в СИЗО», — говорится в посте.

По версии следствия, 17 мая 2001 года участники объединенной преступной группировки Александр Штингер, Иван Курпишев, Геннадий Прокудин и Сергей Аракелов забили Кирсанова насмерть в его же гараже металлической дубинкой, избавились от тела, а затем переставили автомобиль жертвы к зданию, где мужчина работал. Мотивом для совершения убийства могла стать профессиональная деятельность журналиста.

Аракелов и Прокудин были убиты в 2000-х, а Штингер и Курпишев в настоящее время находятся в СИЗО. Установить личности подозреваемых удалось в 2021 году благодаря экспертизе.

Ранее в ОАЭ нашли мертвыми «друга Дурова» Романа Новака и его жену.
 
