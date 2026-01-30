«Люди как настоящие»: православный активист рассказал, как не попасться на дипфейк

Глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что в интернете появился новый вид мошенничества с использованием искусственного интеллекта, подменяющих голоса и картинки. Активист объяснил, что мошенники используют текстовые и голосовые сообщения, электронные письма и видеозвонки, таким образом, обманывая жертв на деньги.

«Если раньше злоумышленников мог выдать неграмотный текст или неуклюжая речь, то теперь нейросети создают идеальные, убедительные сообщения, которые невозможно отличить от написанных человеком. Это уже не просто электронные письма. Это звонки по видеосвязи, где вас якобы зовет на совещание ваш руководитель, или голосовые сообщения в мессенджере от «родственника», срочно просящего деньги. Люди на экране или в трубке выглядят и говорят как настоящие, но это не они. Это цифровые подделки, так называемые дипфейки», — подчеркнул он.

Иванов посоветовал использовать секретную фразу в общении с близкими, чтобы распознать мошенничество. Кроме того, активист призвал россиян не совершать быстрых решений и не переводить злоумышленникам средства.

«Сценарии стали предельно изощренными: создаются синтетические личности, поддельные документы, а в особых случаях даже организуются целые «совещания» с использованием клонированных голосов и видео руководителей. Преступники эксплуатируют самые светлые человеческие чувства: любовь к близким, уважение к начальству, готовность помочь другу в беде, страх за благополучие своих детей или сохранность нажитого имущества. Остановитесь и перепроверьте. Если вам звонят или пишут с неожиданной просьбой о деньгах или конфиденциальных данных (паролях, кодах из СМС), необходимо немедленно прервать общение и связаться с этим человеком или организацией по другому, заранее известному вам каналу связи. Придумайте семейное «кодовое слово» или вопрос, ответ на который знаете только вы», — сказал он.

Православный общественник призвал россиян оставлять меньше голосовых и видео сообщений, а также не публиковать фотографии.

«Не выкладывайте без крайней надобности в публичный доступ свои личные видео, голосовые сообщения, фотографии близких в высоком разрешении. Именно этот материал может стать «сырьем» для создания подделки. Будьте сдержанны в соцсетях — чем меньше информации о вас и вашем круге общения в открытом доступе, тем сложнее мошенникам создать убедительный сценарий», — заключил он.

