Российские военные ударили по объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по объектам на Украине в ответ на атаки ВСУ

Вооруженные силы России в период с 24 по 30 января нанесли удары по территории Украины «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что нанесены массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии.

Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов и горючего, цехам производства, мест хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

30 января СМИ сообщили, что американская делегация на переговорах в Абу-Даби 23-24 января предложила Украине и России договориться о паузе в ударах по объектам энергетики в качестве шага к деэскалации.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что прямых договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной пока не было. По его словам, если Россия откажется бить по украинской энергетике, то и ВСУ не станут «применять ответные шаги».

Ранее Россия за предыдущую неделю нанесла шесть ударов по объектам Украины в ответ на украинские атаки.