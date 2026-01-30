Размер шрифта
Лед убил женщину в Москве, упав ей на голову

SHOT: москвичка погибла из-за глыбы льда, упавшего ей на голову с крыши
Лед убил женщину в Москве, упав ей на голову с крыши дома. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, огромная глыба льда упала на голову 65-летней женщины, когда та шла по Хавской улице в Даниловском районе. От полученных травм москвичка скончалась до приезда кареты скорой помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Территория вокруг дома оцеплена.

Отмечается, что погибшая проигнорировала знак, предупреждающий о возможном падении льда. По информации Telegram-канала 112, прохожие кричали ей, что нельзя идти по опасному участку у дома, но женщина не услышала предупреждение

До этого стало известно, что в Пензе на женщину, идущую по тротуару, рухнула крупная глыба льда, упавшая с крыши многоквартирного дома. Инцидент произошел 30 января около 11 часов утра во дворе дома в районе Западной Поляны.

До этого в Москве возбудили уголовное дело после падения ледяной глыбы на женщину с коляской. Прохожие сразу же бросились на помощь женщине, вынули ребенка из коляски и отнесли его в помещение аптеки. Там ребенка осмотрели — малыш не пострадал.

Ранее в Петербурге женщину чуть не прибило глыбой льда, упавшей с крыши.
 
