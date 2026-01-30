Эксперты раскрыли риски «расщепления» рубля на платежный и накопительный

В России предложили ввести индексируемый рубль, разделив валюту на две составляющие – средство платежей и накопления. Однако такой подход довольно рискован, так как при резком росте инфляции новый инструмент обрушится в силу того, что у регулятора не хватит средств на индексацию. При этом сами россияне вряд ли с доверием отнесутся к такому механизму, заявили эксперты в беседе с газетой «Известия».

С идеей введения индексируемого рубля выступил академик, директор МШЭ МГУ им. Ломоносова Александр Некипелов, отметив, что «расщепление» денег на средство платежей и индексируемые накопления позволит обезопасить сбережения россиян. Сегодня «под подушкой» россияне накопили уже более 16 трлн рублей, но они не защищены от постоянного падения в цене.

Таким образом, по мнению автора проекта, что введение индексируемых рублей снизит риск обесценивания денег, а также повысит привлекательность российской нацвалюты для международных расчетов, увеличив ее обращение до 80%.

Однако реализация такой инициативы сопряжена с рисками – так, при резком разгоне инфляции рухнет и новый механизм в силу того, что у Центробанка не хватит средств на индексацию, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С ней согласился инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, отметив, что властям проще дать россиянам инструменты с высокой доходностью – например, вклады и облигации, которые будут повышать прибыль в период действия высокой ключевой ставки.

«Россияне очень консервативны и неохотно меняют денежные привычки, — отметил Бахтин. — Я не ожидаю, что этот инструмент станет сколько-нибудь массовым, как не стали в свое время народные облигации, банковские сертификаты и добровольное пенсионное страхование».

Создание параллельной рублевой валюты рискованно и с точки зрения доверия россиян, и с точки зрения влияния на экономику страны в целом, добавил в свою очередь завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. Неясно, кто будет отвечать в случае инфляции, а что касается защиты вкладов, то банковская система сегодня может делать это и без расщепления рубля, заключил он.

Напомним, недавнее исследование показало, что около 60% россиян выбирают рубль в качестве основной валюты для сбережений. На втором месте по популярности оказался доллар США — его готовы рассматривать 37% респондентов. На третьем — евро (28%), а китайский юань предпочитают 23% участников опроса.

