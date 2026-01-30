Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах

Эксперты раскрыли риски «расщепления» рубля на платежный и накопительный

Аналитик Мильчакова: при росте инфляции расщепленный рубль рухнет
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В России предложили ввести индексируемый рубль, разделив валюту на две составляющие – средство платежей и накопления. Однако такой подход довольно рискован, так как при резком росте инфляции новый инструмент обрушится в силу того, что у регулятора не хватит средств на индексацию. При этом сами россияне вряд ли с доверием отнесутся к такому механизму, заявили эксперты в беседе с газетой «Известия».

С идеей введения индексируемого рубля выступил академик, директор МШЭ МГУ им. Ломоносова Александр Некипелов, отметив, что «расщепление» денег на средство платежей и индексируемые накопления позволит обезопасить сбережения россиян. Сегодня «под подушкой» россияне накопили уже более 16 трлн рублей, но они не защищены от постоянного падения в цене.

Таким образом, по мнению автора проекта, что введение индексируемых рублей снизит риск обесценивания денег, а также повысит привлекательность российской нацвалюты для международных расчетов, увеличив ее обращение до 80%.

Однако реализация такой инициативы сопряжена с рисками – так, при резком разгоне инфляции рухнет и новый механизм в силу того, что у Центробанка не хватит средств на индексацию, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С ней согласился инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, отметив, что властям проще дать россиянам инструменты с высокой доходностью – например, вклады и облигации, которые будут повышать прибыль в период действия высокой ключевой ставки.

«Россияне очень консервативны и неохотно меняют денежные привычки, — отметил Бахтин. — Я не ожидаю, что этот инструмент станет сколько-нибудь массовым, как не стали в свое время народные облигации, банковские сертификаты и добровольное пенсионное страхование».

Создание параллельной рублевой валюты рискованно и с точки зрения доверия россиян, и с точки зрения влияния на экономику страны в целом, добавил в свою очередь завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. Неясно, кто будет отвечать в случае инфляции, а что касается защиты вкладов, то банковская система сегодня может делать это и без расщепления рубля, заключил он.

Напомним, недавнее исследование показало, что около 60% россиян выбирают рубль в качестве основной валюты для сбережений. На втором месте по популярности оказался доллар США — его готовы рассматривать 37% респондентов. На третьем — евро (28%), а китайский юань предпочитают 23% участников опроса.

Ранее в Госдуме назвали самые безопасные способы хранения денег.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!