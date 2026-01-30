Размер шрифта
Верховный суд РФ вернул жалобу Каменщика на решение передать Домодедово государству

Интерфакс: ВС РФ вернул жалобу Каменщика о передаче Домодедово государству

Верховный суд России вернул кассационную жалобу Дмитрия Каменщика о передаче аэропорта Домодедово в собственность государства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Уточняется, что ее зарегистрировали 23 января.

«В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта — Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу. Попытки обжаловать решение в судах апелляционной и кассационной инстанции успехом не увенчались», — говорится в материале.

В середине июня прошлого года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации аэропорта Домодедово в собственность государства. Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Было установлено, что собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля.

В ноябре Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение передать аэропорт Домодедово в собственность Росимущества.

Ранее появились подробности о несостоявшемся покупателе Домодедово.
 
