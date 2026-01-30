Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Стали известны детали поисков семьи Усольцевых

NGS24: пропавших Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах в поселке Кутурчин
Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

Пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах в поселке Кутурчин. Об этом сообщает местный портал NGS24.

Источник рассказал журналистам, что вместе с поисковиками на место исчезновения семьи направились и криминалисты.

«Силосные ямы, надворные постройки, уборные, подвалы, чердаки — все будут проверять. В конце мая тоже будут две пещеры [смотреть], которые они нашли. Тоже дополнительно обследоваться будут в районе Кутурчина. Там просто про них никто не знал. А сейчас спелеологи выяснили, что есть еще две пещеры глубокие. Вот в конце мая их будут отрабатывать, если сейчас результатов не будет», — сказал он.

Утром 30 января пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель» сообщила о возобновлении спасателями поисков семьи Усольцевых в районе Красноярска после перерыва.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

Ранее сообщалось, что спасатели спускались в пещеры во время поисков семьи Усольцевых.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!