В Совфеде объяснили гуманизмом энергетическое перемирие с Украиной

Недельное энергетическое перемирие действительно могло бы стать «проявлением гуманизма русского человека», но в условиях военного времени подобные решения будет принимать только вышестоящее руководство. Так член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов прокомментировал «Газете.Ru» новость о просьбе президента США Дональда Трампа ввести недельное энергетическое перемирие между Россией и Украиной.

«Русский человек всегда отличался гуманизмом, не просто в условиях войны, а в целом гуманизмом ко всем, даже к врагу или сопернику. Понятно, что мы сейчас воюем не против народа, который для нас был и остается братским, а против киевского режима. Конечно, энергетическое перемирие помогло бы нашему братскому народу, но в условиях войны нет правильных или простых решений, особенно когда враг готовит диверсионные операции на российской территории. Я уверен, что наш главнокомандующий и президент примет правильное решение», — сказал сенатор.

При этом власти в Киеве придерживаются традиционных фашистских приемов на фоне возможного введения энергетического перемирия, отметил Муратов.

«Украинское руководство осуществляет типично фашистские приемы. Когда ситуация становится критической, они начинают кричать о том, что именно российская сторона нарушает правила ведения войны и весь остальной мир должен срочно помочь Украине. При этом выполнять какие-либо договоренности Киев не хотел никогда, да и следовать правилам ведения войны они тоже не умеют», — заключил сенатор.

Вооруженные силы Украины в ночь на 30 января совершили массированный налет на регионы России на фоне сообщений президента США Дональда Трампа о якобы имеющей место договоренности о приостановке ударов по энергетическим объектам. Это следует из сообщения российского Министерства обороны в Telegram.

В четверг, 29 января, президент США сообщил, что он попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране, особенно в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский уже поблагодарил Трампа за его помощь. Однако на данный момент не было никаких подтверждений от российской стороны о недельном прекращении обстрелов.

