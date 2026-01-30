Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В Совфеде объяснили гуманизмом энергетическое перемирие с Украиной

Сенатор Муратов: энергетическое перемирие — это проявление гуманизма русского человека
Евгений Биятов/РИА Новости

Недельное энергетическое перемирие действительно могло бы стать «проявлением гуманизма русского человека», но в условиях военного времени подобные решения будет принимать только вышестоящее руководство. Так член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов прокомментировал «Газете.Ru» новость о просьбе президента США Дональда Трампа ввести недельное энергетическое перемирие между Россией и Украиной.

«Русский человек всегда отличался гуманизмом, не просто в условиях войны, а в целом гуманизмом ко всем, даже к врагу или сопернику. Понятно, что мы сейчас воюем не против народа, который для нас был и остается братским, а против киевского режима. Конечно, энергетическое перемирие помогло бы нашему братскому народу, но в условиях войны нет правильных или простых решений, особенно когда враг готовит диверсионные операции на российской территории. Я уверен, что наш главнокомандующий и президент примет правильное решение», — сказал сенатор.

При этом власти в Киеве придерживаются традиционных фашистских приемов на фоне возможного введения энергетического перемирия, отметил Муратов.

«Украинское руководство осуществляет типично фашистские приемы. Когда ситуация становится критической, они начинают кричать о том, что именно российская сторона нарушает правила ведения войны и весь остальной мир должен срочно помочь Украине. При этом выполнять какие-либо договоренности Киев не хотел никогда, да и следовать правилам ведения войны они тоже не умеют», — заключил сенатор.

Вооруженные силы Украины в ночь на 30 января совершили массированный налет на регионы России на фоне сообщений президента США Дональда Трампа о якобы имеющей место договоренности о приостановке ударов по энергетическим объектам. Это следует из сообщения российского Министерства обороны в Telegram.

В четверг, 29 января, президент США сообщил, что он попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране, особенно в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский уже поблагодарил Трампа за его помощь. Однако на данный момент не было никаких подтверждений от российской стороны о недельном прекращении обстрелов.

Ранее в Госдуме раскрыли, о чем говорит согласие Путина не бить по Украине неделю.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!