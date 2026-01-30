Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Нидерландах начали расследование против Roblox

В Нидерландах начали расследование против Roblox из-за рисков безопасности
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Управление по делам потребителей и рынков в Нидерландах сообщило о начале расследования в отношении игровой онлайн-платформы Roblox из-за возможных рисков безопасности для несовершеннолетних.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования будет проверено, принимает ли Roblox достаточные меры для защиты несовершеннолетних, которые пользуются игровой платформой. Отмечается, что американская платформа часто находится в поле зрения общественности из-за опасений по поводу игр с элементами насилия или сексуального характера, которым подвергаются дети.

3 декабря Роскомнадзор сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового распространения многочисленного количества материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только. При этом ранее Роскомнадзор неоднократно направлял требования по обеспечению безопасности детей на платформе.

Руководство Roblox обратилось в РКН, заявив о готовности к взаимодействию с целью принятия мер, нужных для удаления деструктивной и опасной информации, а также пресечения преступных действий.

Ранее в Roblox ввели обязательное подтверждение возраста по лицу или паспорту.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!