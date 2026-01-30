Зеленский связал ситуацию с Гренландией с Россией и Украиной

Переход Гренландии под контроль США может быть использован для легализации захвата Россией украинских территорий. Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».
«По моему мнению, история с Гренландией — это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами забрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так», – сказал он.
Зеленский также раскритиковал европейские страны за отправку в Гренландию ограниченного числа воинского контингента, назвав это непонятным сигналом.
До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте разработали соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, а также предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима.
По данным Reuters, Белый дом также продолжает изучать возможность силового захвата острова.
Ранее в Гренландии предотвратили попытку поднять флаг США.