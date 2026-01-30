Размер шрифта
Зеленский связал ситуацию с Гренландией с Россией и Украиной

Зеленский: захват Гренландии может быть использован, чтобы РФ взяла наши земли

Переход Гренландии под контроль США может быть использован для легализации захвата Россией украинских территорий. Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«По моему мнению, история с Гренландией — это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами забрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так», – сказал он.

Зеленский также раскритиковал европейские страны за отправку в Гренландию ограниченного числа воинского контингента, назвав это непонятным сигналом.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте разработали соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, а также предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима.

По данным Reuters, Белый дом также продолжает изучать возможность силового захвата острова.

Ранее в Гренландии предотвратили попытку поднять флаг США.
 
