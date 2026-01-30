Размер шрифта
На козырьке подъезда в Тюмени нашли мужчину без признаков жизни

72.ru: в Тюмени на козырьке подъезда обнаружили мужчину без признаков жизни
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Тюмени прохожая нашла мужчину без признаков жизни на козырьке подъезда. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел 29 января у дома №90 в ЖК «Паруса». Случайная прохожая, подходя к подъезду, увидела на козырьке подъезда мужчину — признаков жизни он не подавал. На месте находились сотрудники скорой помощи и стражи порядка.

До этого в Биробиджане школьник выпал из окна квартиры на втором этаже дома, приземлился на козырек подъезда и остался жив. На помощь пострадавшему пришли сотрудники экстренных служб — ребенка на руках спустили на землю и передали медикам скорой помощи. После этого пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее в Кургане 14-летняя девочка разбилась, выпав из окна 19-го этажа.
 
