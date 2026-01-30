В Сыктывкаре второклассников привели в музей ФСИН, где показали камеру наказаний

В Сыктывкаре второклассникам устроили экскурсию в музей Федеральной системы исполнения наказания (ФСИН), в школе заявили, что детям понравилось. Об этом пишет издание «Подъем».

Ученикам школы №4 имени Юрия Гагарина показали «суровую камеру наказания», копию ручной гранаты из хлебного мякиша и устройство для подглядывания за заключёнными.

Советник директора по воспитанию школы Елена Галюшина рассказала изданию, что на экскурсию их пригласили представители ФСИН, сотрудники которого выступают наставниками для школьников. По ее словам, такие мероприятия организуются только для кадетских классов.

«Детям нравится! Это не просто ради интереса, чтоб только куда-то сводить. Это наставничество и воспитание. Посвящение в кадеты и выдача погонов тоже происходит в сотрудничестве и при участии наставников», – сказала она.

До этого сообщалось, что российский военный показал ученикам владимирской школы трофеи из зоны боевых действий.

