Зеленский поручил «разобраться с вопросом бусификации»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Украины Михаилу Федорову «разобраться с вопросом бусификации» (слово «бусификация» — сленговое, оно распространилось на Украине после ужесточения мобилизации, когда сотрудники территориальных центров комплектования хватали на улицах мужчин, чтобы затем отправить на фронт), пишет «РБК-Украина».

«Есть три ключевые задачи, которые я поставил перед министром обороны Федоровым. Номер один — закрытие неба. Оно важно в любом случае и не зависит от того, как будет развиваться ситуация. Это очень сложно. Пункт номер два: разобраться с вопросом бусификации», — отметил Зеленский.

Также украинский лидер назвал третьей задачей для нового министра — поставить точку в нерешенных вопросах контрактной армии. Зеленский подчеркнул, что «контракты должны реально работать».

Кроме того, Зеленский отметил, что важным является и вопрос дронов.

14 января Верховная рада Украины назначила Михаила Федорова министром обороны страны. В выступлении перед депутатами Федоров заявил, что органы ТЦК разыскивают два миллиона украинцев, а еще 200 граждан страны самовольно оставили военную часть. Федоров подчеркнул, что проблему ТЦК «нельзя игнорировать» и после комплексного аудита Минобороны предложит «системное решение», чтобы «решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны».

Ранее Зеленский объявил о начале энергетического перемирия.