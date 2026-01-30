Американский «ядерный нюхач» прибыл в Великобританию

Самолет военно-воздушных сил (ВВС) США WC-135R Constant Phoenix, известный как «ядерный нюхач», приземлился на авиабазе RAF Mildenhall в графстве Саффолк в Великобритании. Об этом сообщает британский таблоид The Telegraph.

Журналисты уточняют, что американский истребитель используется для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере.

По мнению авторов материала, прибытие в Британию «ядерного нюхача», скорее всего, не случайно, так как оно совпало с растущей напряженностью вокруг Ирана после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что время для заключения новой ядерной сделки с Тегераном истекает.

Трамп ранее заявил, что провел переговоры с властями Ирана, в ходе которых озвучил Тегерану два ключевых требования: отказ от разработки ядерного оружия и прекращение применения силы в отношении протестующих. Он также предупредил власти республики о том, что в сторону движется много больших и мощных кораблей ВМС США.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти в свою очередь отрицают ликвидацию своих ядерных объектов.

