В России перестали работать визовые центры Канады

Визовые центры Канады приостановили работу в ряде городов России. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Из материала следует, что учреждения закрылись в шести населенных пунктах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. Визовые центры прекратили прием документов еще 28 января, при этом ограничения коснулись всех типов виз — от рабочих до туристических.

«Обслуживание россиян свернули из-за санкций», — пояснили журналисты.

На этом фоне гражданам России начали предлагать оформить визы в Канаду в любом другом центре, расположенном за границей. В публикации отмечается, что люди готовы ради этого ехать и в Грузию, и в Армению, и в Казахстан.

Кроме того, помочь могут частные агенты. Они за определенную плату соберут весь пакет документов, необходимый для оформления визы, и сами съездят в заграничный центр. Заплатить за такую услугу придется около 50 тыс. рублей.

5 января министерство иностранных дел РФ заявило, что 28-ми гражданам Канады был запрещен въезд на территорию страны на постоянной основе. Как рассказали в ведомстве, санкции ввели против лиц, деятельность которых направлена на продвижение неонацистской идеологии.

Ранее российские дипломаты сравнили санкции со стороны Канады с «противомоскитной сеткой на подводной лодке».