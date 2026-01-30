Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В Кремле не согласились со словами Гутерриша о самоопределении Крыма и Донбасса

Песков: Кремль считает ошибочными выводы Гутерриша о самоопределении Крыма
Сергей Бобылев/РИА Новости

Кремль считает глубоко ошибочными выводы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к жителям Крыма и Донбасса. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Считаем выводы глубоко ошибочными. Мы не согласны и имеем хорошо известную всем, аргументированную позицию», — сказал он.

29 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что российская сторона обратилась в ООН с запросом о признании права жителей новых регионов на самоопределение. Однако генеральный секретарь ООН ответил, что это невозможно, так как в случае с Крымом и Донбассом превалирующим якобы является принцип территориальной целостности.

Комментируя ситуацию, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что у Антониу Гутерриша и управления по правовым вопросам нет права толковать Устав ООН. Таким правом обладают только Международный суд ООН и ограниченно — сами государства — члены организации, Генеральная ассамблея и Совет безопасности.

Ранее в МИД РФ назвали «дикими выводами» заявление Гутерриша про Крым и Донбасс.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!