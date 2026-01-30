В Кремле не согласились со словами Гутерриша о самоопределении Крыма и Донбасса

Кремль считает глубоко ошибочными выводы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к жителям Крыма и Донбасса. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Считаем выводы глубоко ошибочными. Мы не согласны и имеем хорошо известную всем, аргументированную позицию», — сказал он.

29 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что российская сторона обратилась в ООН с запросом о признании права жителей новых регионов на самоопределение. Однако генеральный секретарь ООН ответил, что это невозможно, так как в случае с Крымом и Донбассом превалирующим якобы является принцип территориальной целостности.

Комментируя ситуацию, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что у Антониу Гутерриша и управления по правовым вопросам нет права толковать Устав ООН. Таким правом обладают только Международный суд ООН и ограниченно — сами государства — члены организации, Генеральная ассамблея и Совет безопасности.

Ранее в МИД РФ назвали «дикими выводами» заявление Гутерриша про Крым и Донбасс.