В МИД России назвали вопиющим заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе

Слова генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменении принципа самоопределения для Крыма и Донбасса свидетельствуют о предвзятости Секретариата организации и ее структур. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский, его слова приводит ТАСС.

«Это не лезет ни в какие просто рамки и свидетельствует о предвзятости Секретариата Организации Объединенных Наций», — сказал он.

Помимо этого, Любинский назвал соответствующее высказывание Гутерриша заявлением «вопиющего характера».

29 января Гутерриш заявил, что Секретариат ООН сделал вывод, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, юридический департамент всемирной организации после «очень внимательного изучения» решил, что принцип самоопределения народов не может применяться в ситуации с Крымом и Донбассом.

В этот же день глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась во всемирную организацию с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

Ранее Захарова назвала диким заявление Гутерриша о самоопределении Крыма и Донбасса.