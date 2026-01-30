Размер шрифта
Трампу передали список военных действий против Ирана

NYT: Трамп получил от Пентагона расширенный список военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп получил от Пентагона перечень возможных военных действий против Ирана, включая удары по ядерным объектам. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Белого дома по-прежнему открыт для дипломатического решения, а демонстрация военных угроз во многом направлена на то, чтобы подтолкнуть Тегеран к переговорам.

«Трамп располагает множеством вариантов в отношении Ирана. Президент надеется, что никаких действий предпринимать не придется, однако иранский режим должен заключить сделку, пока не стало слишком поздно», — говорится в публикации.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет отмечал, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицали ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Спустя две недели президент США заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.
 
