В Красногорске мужчина засунул половой орган в бутылку и застрял

В Подмосковье спасли молодого мужчину, который застрял в пластиковой бутылке

Медики красногорской больницы оказали помощь 21-летнему мужчине, который застрял в полуторалитровой бутылке. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Молодой человек был доставлен в медучреждение с нарастающим отеком полового органа и угрозой нарушения кровоснабжения. По словам пациента, он надел на себя бутылку «по неосторожности» и не смог снять ее самостоятельно.

К моменту обращения ситуация стала критической: плотное кольцо горлышка сдавливало ткани, создавая прямую угрозу некроза. Врачи аккуратно рассекли пластик и полностью освободили орган, восстановив кровообращение. Операция прошла успешно, пациент был выписан под наблюдение уролога поликлиники.

До этого в Воронеже подросток отрезал себе половой орган и потерял сознание. Посмотрев видео в интернете, он провел себе «операцию», но в процессе у него открылось серьезное кровотечение. Медики оказали ему необходимую помощь.

Ранее в Москве эскортница заковала половой орган клиента в клетку и, не освободив, сбежала.