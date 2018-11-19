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Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, передает РИА «Новости».

В Путина запланирована встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, также лидеры примут участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

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Как встречают наш «поток» на той стороне Черного моря и куда заведет новая труба российские газовые потоки в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин из Стамбула полетит в Сочи, где начнет серию консультаций с Минобороны России.