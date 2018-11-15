Трамп предупредил антифашистов о «больших проблемах»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у антифашистов могут возникнуть «большие проблемы», если «мобилизуются» их оппоненты. Свою точку зрения он выразил в интервью The Daily Caller.

По мнению Трампа, антифашистам следует опасаться «мобилизации» их правых оппонентов.

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«Потому что если они [правые] это сделают [мобилизуются], то они станут сильнее. Намного сильнее. И потенциально [станут] более жестокими», — сказал Трамп.

В этом случае, предупредил президент, у антифашистов могут возникнуть «большие проблемы». При этом, подчеркнул Трамп, пока этого не происходит и это «хорошая вещь».

Ранее Трамп заявил, что он намерен защищать права трансгендеров.