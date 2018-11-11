Макрон отреагировал на критику Трампа

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Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос о том, как он относится к «критическим» твитам американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По его словам, он не является сторонником «твиттер дипломатии».

Он также добавил, что спорные вопросы необходимо «обсуждать на прямую».

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Макрон подчеркнул, что обсудил с президентом США идею создания «армии Евросоюза», которую Трамп раскритиковал в своем твиттере.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы видеть «сильную Европу», однако выступает за более честное разделение расходов.