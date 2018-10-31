Небензя обвинил Запад в несоблюдении минских договоренностей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад поддерживает Киев в несоблюдении минских договоренностей, передает РИА «Новости».

Небензя добавил, что Киев не соблюдает договоренности о прекращении огня и уклоняется от выполнения своих политических обязательств.

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Постпред назвал такую политику «очередным лицемерием».

Ранее Небензя осудил западные страны за поддержку украинских властей и госпереворота в 2014 году.

Российский постпред обратил внимание на русофобию, которая вышла на уровень государственной идеологии и ущемлении прав неукраинского населения страны.