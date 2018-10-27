В Кремле рассказали о диалоге Путина и Макрона перед саммитом в Стамбуле

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед четырехсторонним саммитом в Стамбуле. Об этом сообщает РИА «Новости».

В субботу, 27 октября, в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Франции и Германии, на которой будут обсуждаться вопросы урегулирования ситуации в Сирии.

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Песков подтвердил, что Путин и Макрон «сверили часы» по Сирии перед стамбульскими переговорами.

Ране сообщалось, что в Стамбуле начались переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.