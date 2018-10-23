Болтон выразил надежду на невмешательство России в промежуточные выборы в США

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выразил надежду на то, что Россия не будет вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс, передает РИА «Новости».

Болтон отметил, что в Соединенных Штатах внимательно следят за ситуацией в преддверии выборов. По его словам, ФБР на данный момент не заметило действий, которые своим масштабом напоминали бы действия в 2016 году в ходе выборов президента США.

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«Естественно, все это может измениться буквально с нажатием клавиши, но я надеюсь, что ничего этого не произойдет», — сказал Болтон.

Советник президента США по нацбезопасности находится с визитом в России с 22 октября, он провел встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, главой российского Минобороны Сергеем Шойгу и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Болтон рассказал, кому навредило «вмешательство» России в выборы в США.