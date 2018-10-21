В МИД России заговорили об однополярном мире после выхода США из ДРСМД

Источник в российском Министерстве иностранных дел (МИД) заявил, что Соединенные Штаты «давно шли» к разрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. С информированным лицом связались РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе из договора с Россией о РСМД. При этом американский лидер обвинил Россию в несоблюдении условий договора.

Реклама

Источник российского МИДа отметил, что, по его мнению, Россия «неоднократно публично разоблачала» курс Соединенных Штатов на разрушение договора между странами. Также представитель министерства посчитал, что Вашингтон долго готовился к этому шагу и «уничтожал договорную базу». Данные утверждения источник не стал аргументировать.

«Главный мотив — мечта [США] об однополярном мире. Сбудется? Нет», — заключил источник.

Ранее Трамп объяснил выход из договора с Россией о РСМД.